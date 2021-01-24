Задержанным предъявляют статьи

Первые уголовные дела начинают заводить в Москве после несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального. По данным СМИ, как минимум в отношении трех участников митинга возбудили уголовные дела по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Как 23 января сообщили в Следственном комитете, несколько человек избили сотрудника Росгвардии на Сретенском бульваре. Двум силовикам распылили в лицо слезоточивый газ. Еще одного сотрудника ОМОНа, по данным СКР, избили на Пушкинской площади, где было несколько стычек с полицией.

Свидетелем одной из них 23 января был корреспондент “Ъ” Александр Черных: «В какой-то момент полицейские потащили женщину в красном пуховике с маленьким белым плакатиком. Это очень возмутило людей, мимо которых сотрудники полиции протискивались с задержанной. В какой-то момент уже с самого края площади, около гранитных парапетов, кто-то из толпы начал отбивать у них эту женщину. Полицейские приостановились и начали отталкивать тех, кто пытался эту женщину защитить, нанесли несколько ударов. Это раззадорило протестующих, люди начали бить полицейских руками и ногами, те в ответ пытались отбиться. В какой-то момент одного сотрудника полиции вынесло на гранитный парапет, он как-то через него перегнулся, и кто-то несколько раз нанес по шлему полицейского довольно ощутимые удары ногой, другой ударил его несколько раз по спине».

Протесты 23 января. Главное Читать далее

Во время несогласованной акции протестующие также облили белой краской трех сотрудников полиции, по этому факту проводится проверка.

Еще три участника митинга, по данным СМИ, стали фигурантами уголовных дел по статьям о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, хулиганстве и умышленном повреждении имущества.

Последнее, по всей видимости, касается инцидента на Цветном Бульваре. Там протестующие напали на черный автомобиль с мигалкой и номером серии АМР. С криками «позор» участники акции били по кузову машины ногами. В результате ее изрядно помяли, разбили стекла, а водитель, по данным информагентств, получил травму глаза.

В жестокости были замечены и силовики. В Санкт-Петербурге полицейский с размаху ударил женщину ногой в живот, когда она встала у него на пути. Пострадавшей оказалась 54-летняя Маргарита Юдина, ее госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

23 января Telegram-каналы опубликовали аудио, на котором начальник местного главка МВД Сергей Музыка извиняется перед Юдиной и обещает найти виновного. А 24 января появилось второе видео: в палату к женщине пришел полицейский, который якобы и ударил ее. Он извинился и сказал, что ничего не видел, поскольку у него «запотело забрало», хотя на видео его забрало было приподнято.

Но максимальные тюремные сроки грозят тем, кто избивал сотрудников Росгвадии, объясняет адвокат Михаил Салкин: «Применение насилия в отношении представителя власти: если вы дали сотруднику полиции пощечину, — это до пяти лет лишения свободы. Если посчитают, что насилие было опасно для жизни и здоровья, то грозит до 10 лет лишения свободы, и здесь надеяться на условный срок не получится. В крайних случаях, если прыгали по голове сотрудника полиции, это расценивается как покушение на сотрудника правоохранительных органов, там и смертную казнь могут дать теоретически, хотя она отменена, то есть пожизненное лишение свободы.

По поводу уничтожения имущества, там лишение свободы до пяти лет. Видимо, это как раз история с автомобилем, который радикально раскурочили, судя по фотографиям в СМИ. Здесь будут пытаться привлекать именно по этой статье. Причем в данном случае есть возможность привлечь практически неограниченный круг лиц, потому что определить, чьей ногой был нанесен удар, невозможно, а рапорты сотрудников полиции могут быть под копирку написаны в отношении абсолютно любого человека.

Статья "Хулиганство" предусматривает наказание до пяти лет, но если будут утверждать, что это было сделано по предварительному сговору, то до семи лет лишения свободы. На практике давали три-четыре года, и часто давили на то, что если признаешь вину и покаешься, то получишь условный срок. Удивительно, что они пока статью по массовым беспорядкам не применили. Мои предположения, что это произойдет чуть-чуть позже, когда первоначальный материал обработают, данные о биллингах, кто и где находился, кого можно будет привлечь, если они попали хорошо под камеры видеонаблюдения. Словом, результаты этих дел мы будем еще в ближайшие полгода наблюдать».

Ранее Генпрокуратура предупредила об ответственности за участие в несогласованных собраниях. Действия протестующих могут квалифицировать по статье о массовых беспорядках. Даже если человек оказался на митинге случайно, доказать это в суде довольно сложно, отмечает председатель коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго: «Участие граждан в несанкционированном собрании, митинге или демонстрации предусматривает административную ответственность в виде штрафа от 10 до 20 тыс. руб., либо арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 100 часов. Задержание может быть произведено и в том случае, если человек оказался просто мимо проходящим. В том случае, если гражданин участвовал в несанкционированном митинге и был привлечен к административной ответственности, а в следующие 180 дней совершил подобное же правонарушение, то он может быть привлечен уже к уголовной ответственности и максимальному лишению свободы на срок до пяти лет. В том случае, если сотрудник полиции предлагает вам пройти в какое-либо место или говорит, что вы задержаны, нельзя пытаться его толкать или пытаться от него убежать, это дополнительный штраф от 10 до 20 тыс. руб., либо обязательные работы на срок до 40 часов.

В то же время у нас не так давно была изменена статья 236 УК РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или угрозу отравления людей, либо создавшее угрозу наступления тяжких последствий.

Наличие режима повышенной готовности — это как раз та самая ситуация, которая предусматривает возможность наступления уголовной ответственности для организаторов в том случае, если кто-то после таких мероприятий умрет из-за заражения.

Если таких смертей будет несколько, то вплоть до семи лет лишения свободы».

По данным портала «ОВД-Инфо», по всей стране задержали более 3,5 тыс. человек. Организация называет это «абсолютным рекордом». В Москве в автозаках оказались более 1,4 тыс. человек. Официальных данных нет.

По последней информации, большую часть задержанных на акции в столице 23 января, уже отпустили из отделов полиции. Об этом сообщили в правозащитной организации «Правозащита Открытки», адвокаты которой оказывали правовую помощь задержанным.

Анастасия Парфенова, Яна Лубнина, Елизавета Скобцова