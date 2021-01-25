Александр Головин навешал «Марселю»

Одним из главных героев 21-го тура чемпионата Франции стал российский полузащитник «Монако» Александр Головин, который фактически обеспечил волевую победу своей команды над «Марселем» со счетом 3:1. Он вышел на замену, провел превосходный второй тайм и внес перелом в игру, сделав с угловых две голевые передачи. Это позволило неудачно начавшему сезон «Монако» одержать четвертую победу подряд. Команда сохраняет неплохие шансы на медали и путевку в Лигу чемпионов.

За два с половиной года пребывания в «Монако» у Александра Головина были периоды как относительно яркие, так и неудачные. Но сейчас, набирая форму после надрыва задней поверхности бедра, полученного еще в конце августа, он снова выдвигается в своем клубе на ведущие роли. Возвращение Головина после четырехмесячного перерыва состоялось 6 января, когда он, появившись на поле во втором тайме, уже через десять секунд после этого забил второй гол во встрече с аутсайдером французского чемпионата «Лорьяном», завершившейся в пользу «Монако» со счетом 5:2. Затем он выходил на замену еще трижды, причем его клуб неизменно побеждал.

Но особенно полезно Головин провел последний матч против «Марселя», который возглавляет бывший тренер «Зенита» португалец Андре Виллаш-Боаш. Эта команда является прямым конкурентом «Монако» в борьбе за медали и путевку в Лигу чемпионов.

Поначалу игра на Stade Louis II для хозяев не складывалась. Гости довольно быстро открыли счет, и в первом тайме «Монако», несмотря на все свои усилия, так и не сумело отыграться. Перелом наступил лишь после того, как главный тренер Нико Ковач после перерыва выпустил на поле Александра Головина. Уже через две минуты россиянин выполнил с углового навес идеальной точности, и мяч, найдя голову чилийца Гильермо Марипана, полетел в самую девятку ворот «Марселя». Вскоре после другого углового в исполнении Головина мог отличиться Орельен Тчуамени, который, находясь в выгоднейшей ситуации, пробил выше ворот. Но на 75-й минуте француз сыграл именно так, как надо, и россиянин за полчаса нахождения на поле записал на свой счет второй голевой пас. А уже перед самым финальным свистком безукоризненный удар со штрафного нанес черногорский форвард «Монако» Стеван Йоветич. В итоге хозяева победили — 3:1,— взяв реванш за поражение в первом круге, которое они чуть более месяца тому назад потерпели от «Марселя».

Французская пресса, разумеется, рассыпалась в комплиментах по отношению к Александру Головину. Например, издание France Football отметило не только стандарты в исполнении россиянина, но и его качественные действия, направленные на разрушение обороны «Марселя», а сам выход на поле Головина назвало ключевым моментом игры.

Впрочем, куда важнее то, что к россиянину, похоже, проникся доверием главный тренер «Монако» Нико Ковач, возглавивший клуб в июле, незадолго до того, как Александр Головин получил травму. Еще три недели назад он назвал его «фантастическим игроком», а сейчас заявил, что очень доволен игрой своего ведущего футболиста, который «с каждым матчем набирает форму».

Победа над «Марселем» позволила «Монако» продлить свою беспроигрышную серию, включающую уже шесть матчей, в том числе всего лишь одну ничью. Таким образом, команда, которая в середине декабря угодила в кризис, потерпев три поражения подряд, осталась на четвертом месте, дающем право на попадание в Лигу Европы, и продолжает борьбу за право выступления в Лиге чемпионов, отставая от лидера, ПСЖ, на шесть очков.

Евгений Федяков