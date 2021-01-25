Александр Головин навешал «Марселю»

Одним из главных героев 21-го тура чемпионата Франции стал российский полузащитник «Монако» Александр Головин, который фактически обеспечил волевую победу своей команды над «Марселем» со счетом 3:1. Он вышел на замену, провел превосходный второй тайм и внес перелом в игру, сделав с угловых две голевые передачи. Это позволило неудачно начавшему сезон «Монако» одержать четвертую победу подряд. Команда сохраняет неплохие шансы на медали и путевку в Лигу чемпионов.
За два с половиной года пребывания в «Монако» у Александра Головина были периоды как относительно яркие, так и неудачные. Но сейчас, набирая форму после надрыва задней поверхности бедра, полученного еще в конце августа, он снова выдвигается в своем клубе на ведущие роли. Возвращение Головина после четырехмесячного перерыва состоялось 6 января, когда он, появившись на поле во втором тайме, уже через десять секунд после этого забил второй гол во встрече с аутсайдером французского чемпионата «Лорьяном», завершившейся в пользу «Монако» со счетом 5:2. Затем он выходил на замену еще трижды, причем его клуб неизменно побеждал.
Но особенно полезно Головин провел последний матч против «Марселя», который возглавляет бывший тренер «Зенита» португалец Андре Виллаш-Боаш. Эта команда является прямым конкурентом «Монако» в борьбе за медали и путевку в Лигу чемпионов.
Поначалу игра на Stade Louis II для хозяев не складывалась. Гости довольно быстро открыли счет, и в первом тайме «Монако», несмотря на все свои усилия, так и не сумело отыграться. Перелом наступил лишь после того, как главный тренер Нико Ковач после перерыва выпустил на поле Александра Головина. Уже через две минуты россиянин выполнил с углового навес идеальной точности, и мяч, найдя голову чилийца Гильермо Марипана, полетел в самую девятку ворот «Марселя». Вскоре после другого углового в исполнении Головина мог отличиться Орельен Тчуамени, который, находясь в выгоднейшей ситуации, пробил выше ворот. Но на 75-й минуте француз сыграл именно так, как надо, и россиянин за полчаса нахождения на поле записал на свой счет второй голевой пас. А уже перед самым финальным свистком безукоризненный удар со штрафного нанес черногорский форвард «Монако» Стеван Йоветич. В итоге хозяева победили — 3:1,— взяв реванш за поражение в первом круге, которое они чуть более месяца тому назад потерпели от «Марселя».
Французская пресса, разумеется, рассыпалась в комплиментах по отношению к Александру Головину. Например, издание France Football отметило не только стандарты в исполнении россиянина, но и его качественные действия, направленные на разрушение обороны «Марселя», а сам выход на поле Головина назвало ключевым моментом игры.
Впрочем, куда важнее то, что к россиянину, похоже, проникся доверием главный тренер «Монако» Нико Ковач, возглавивший клуб в июле, незадолго до того, как Александр Головин получил травму. Еще три недели назад он назвал его «фантастическим игроком», а сейчас заявил, что очень доволен игрой своего ведущего футболиста, который «с каждым матчем набирает форму».
Победа над «Марселем» позволила «Монако» продлить свою беспроигрышную серию, включающую уже шесть матчей, в том числе всего лишь одну ничью. Таким образом, команда, которая в середине декабря угодила в кризис, потерпев три поражения подряд, осталась на четвертом месте, дающем право на попадание в Лигу Европы, и продолжает борьбу за право выступления в Лиге чемпионов, отставая от лидера, ПСЖ, на шесть очков.
Чемпионаты и кубки европейских стран
Чемпионат Испании
20-й тур. «Уэска»—«Вильярреал» 0:0. «Севилья»—«Кадис» 3:0 (Эн-Несири, 35, 39, 62). «Реал Сосьедад»—«Бетис» 2:2 (Исак, 47; Оярсабаль, 57 — Каналес, 85; Хоакин, 90+2). «Алавес»—«Реал» 1:4 (Хоселу, 59 — Каземиру, 15; Бензема, 41, 70; Азар, 45+1). «Эльче»—«Барселона» 0:2 (Де Йонг, 39; Пуч, 89). Положение команд. 1. «Атлетико» — 44 очка (после 17 матчей). 2. «Реал» — 40 (19). 3. «Барселона» — 37 (19). 4. «Севилья» — 36 (19). 5. «Вильярреал» — 34. 6. «Реал Сосьедад» — 31.
Чемпионат Германии
18-й тур. «Боруссия» (Мёнхенгпадбах)—«Боруссия» (Дортмунд) 4:2 (Эльведи, 11, 32; Бенсебаини, 49; Тюрам, 78 — Холанн, 22, 28). «Арминия»—«Айнтрахт» 1:5 (Кордова, 36 — Де Силва, 25, 33; Костич, 27; Нильссон, 51 (автогол); Йович, 75). «Майнц»—«Лейпциг» 3:2 (Ньякат, 24, 35; Баррейро, 50 — Адамс, 15; Хальстенберг, 30). «Байер»—«Вольфсбург» 0:1 (Баку, 35). «Шальке»—«Бавария» 0:4 (Мюллер, 33, 88; Левандовский, 54; Алаба, 90). Положение команд. 1. «Бавария» —42 очка. 2. «Лейпциг» — 35. 3. «Байер» — 32. 4. «Вольфсбург» — 32. 5. «Боруссия» (М) — 31. 6. «Айнтрахт» — 30. 7. «Боруссия» (Д) — 29.
Чемпионат Италии
19-й тур. «Рома»—«Специя 4:3 (Майораль, 17, 52; Карсдорп, 55; Пеллегрини, 90+2 — Пикколи, 24; Фариас, 59; Верде, 90). «Удинезе»—«Интер» 0:0. «Милан»—«Аталанта» 0:3 (Ромеро, 26; Иличич, 53 (пен.); Сапата, 77). «Ювентус»—«Болонья» 2:0 (Артур, 15; Маккенни, 71). «Верона»—«Наполи» 3:1 (Димарко, 34; Барак, 62; Цаканьи, 79 — Лосано, 1). Положение команд. 1. «Милан» — 43 очка. 2. «Интер» — 41. 3. «Рома» — 37. 4. «Ювентус» — 36 (после 18 матчей). 5. «Аталанта» — 36. 6. «Наполи» — 34 (18).
Чемпионат Франции
21-й тур. ПСЖ—«Монпелье» 4:0 (Мбаппе, 34, 63; Неймар, 60; Икарди, 61). «Монако»—«Марсель» 3:1 (Марипан, 47; Чуаэми, 75; Йоветич, 90+1 — Радоньич, 12). «Ренн»—«Лилль» 0:1 (Дэвид, 16). Положение команд. 1. ПСЖ — 45 очков. 2. «Лилль» — 45. 3. «Лион» — 40 (после 20 матчей). 4. «Монако» — 39. 5. «Ренн» — 36. 6. «Марсель» — 32 (20).
Кубок Англии
1/16 финала. «Манчестер Юнайтед»—«Ливерпуль» 3:2 (Гринвуд, 26; Рашфорд, 48; Фернандеш, 78 — Салах, 18, 58).