Ускорителем и термометром

Участие российских ученых в «горячих» темах мировой науки значимо в двух сферах — в физике и клинической медицине, оно также имеет значение в химии, биологии и космических исследованиях — это показывает работа ИСИЭЗ ВШЭ на материалах Clarivative Analytics о так называемых глобальных исследовательских фронтах. Вовлеченность ученых РФ во «фронтальные» международные исследования в науке с 2016 года довольно заметно растет, хотя общая роль российской науки в этом процессе остается в основном второстепенной.

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) Высшей школы экономики (ВШЭ) опубликовал данные собственной оценки условного «российского» (ученых с российской аффилиацией) участия в «глобальных исследовательских фронтах». Под последними подразумевается кластер научных публикаций (статей), объединенных в одно и то же время взаимным цитированием — такие перекрестные ссылки позволяют предполагать, что большинство этих статей посвящено исследованиям в одной и той же области научного знания, а работы взаимно дополняют друг друга. ИСИЭЗ анализирует базу данных InCites компании Clarivative Analytics, речь идет о публикациях, индексированных Web of Science и датированных 2016–2020 годами, входящих в 0,1–1% максимально цитируемых в своей сфере. Де-факто «фронт» — это то, что внутри научного сообщества выглядит как наиболее разрабатываемая тема.

Сама по себе позиция РФ в системе «фронтов» довольно скромна: всего кластеров взаимоцитирования, подходящих под критерии, в 2020 году 502: результат для прошедшего года сравнимый с результатами ученых Финляндии, Польши и немного опережающие результаты ученых Португалии и ЮАР. Всего ученые с российской аффилиацией участвовали в написании работ, представляющих 4,83% всех «фронтов» в мировой науке.

Впрочем, российское участие есть во всех «фронтах», которые отслеживает Clarivative Analytics, отмечают в ИСИЭЗ, но оно очень неравномерно. По существу, значимое участие в формировании самих «фронтов» ученые РФ принимают в двух отраслях знания — это физика, где 28,7% работ «фронтов» российские, и клиническая медицина, где доля работ из РФ — 22,1%. Следующая группа, где российское участие значимо,— там, где доля превышает 5%: это «науки о растениях и животных» (классическая биология вне биохимии и генетики, 5,6%), «науки о космосе» (5,9%) и химия (5,6%). Показательно, что медицинские публикации в РФ — это 6% всех публикаций (то есть во «фронты» они включаются очень охотно), физических — 28,6% (доля работ в российской публикационной активности соответствует доле во «фронтах»). Собственно, «биология и биохимия» — это 4,8% внутрироссийских публикаций и 3% в соответствующих «фронтах» в этой сфере, тогда как наиболее сильная диспропорция — в иммунологии: это 3% мировых «фронтов» в этой сфере, формирующихся 0,01% российских публикаций.

Наиболее загадочной выглядит ситуация с химией: относительно неплохие результаты во «фронтах» соответствуют непропорционально большой доле публикаций — 25,7% всех статей в России были химическими. Напротив, ситуация в материаловедении (10,2% всех публикаций в РФ) и технических науках (8,2%) более понятна и печальна: эти работы во «фронтах» почти не цитируются (по 2,8%). Публикация ИСИЭЗ демонстрирует явную слабость российских компьютерных наук (0,7% во «фронтах») и экономики (0,6%). Наконец, российская математика мало соответствует национальной мифологии о ее высокой значимости для мира, хотя сама по себе не так слаба: математические публикации российской аффилиации в 2020 году составляли 4,5% публикаций «фронтов» в мире в этой сфере (в России доля этих публикаций в общем числе — 6,6%).

Отметим, что версия об «изолированности» российской науки в своих темах в данных ИСИЭЗ подтверждается плохо — это актуально скорее для технических наук, химии и материаловедения, но не для привычно приписываемых к «уникальной российской традиции в своей сфере» общественных наук (0,6% в публикациях РФ, 1% во «фронтах»), экономики, сельскохозяйственных наук (по 1%). Наконец, в России почти нет мультидисциплинарных исследований (0,1% всех российских публикаций), во многом поэтому незначимы и единичны они и в мировых «фронтах» (также 0,1%).

За пять лет ситуация с вовлеченностью ученых РФ в формирование «фронтов» улучшилась. Российские работы цитировались в 316 публикационных кластерах «фронтов» в 2016 году (рост на 65%), а участие РФ во всех «фронтах» увеличилось с 3,55% до 4,83%. Топ-10 стран, ученые которых формируют кластеры наиболее активно,— США (66,6% от всех «фронтов»), КНР (51%), Великобритания (35,9%), Германия (29%), Австралия (22,6%), Канада (22,1%), Франция (22,1%), Италия (17,8%), Нидерланды (17,3%), Испания (16,4%). Вероятно, не будет большим преувеличением считать, что 26-е место РФ в рейтинге 2020 года — результат в основном физиков, медиков и биологов, тогда как «технический» уклон финансирования науки в России видимого результата, по крайней мере пока, не дает.

Дмитрий Бутрин