Как коронавирус помешал вводу ВИЭ-станций

Пандемия коронавируса не оказала существенного негативного влияния на вводы новых ВИЭ-проектов в России. В 2020 году были запущены 1,07 ГВт новых ВИЭ — 330 МВт солнечных электростанций (СЭС), 710 МВт ветряных электростанций (ВЭС), а также 20 МВт малых ГЭС, сообщили “Ъ” в «Совете рынка». Суммарный объем введенных мощностей с начала действия программы поддержки ВИЭ в 2014 году достиг 2,17 ГВт, что составляет 74% общего текущего плана вводов (СЭС — 92%, ВЭС — 57%, МГЭС — 24%). С начала программы инвесторы в ВИЭ заплатили за срыв сроков ввода станций в общей сложности уже около 8 млрд руб., из этой суммы на объекты с плановой датой начала поставки мощности в 2020 году приходится примерно 130 млн руб.

В Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ, объединяет инвесторов в ВИЭ) при этом считают, что нет оснований для ограничения списка проектов, подпадающих под отсрочку, только теми, которые запланированы на второе полугодие 2021 года. «Разгар ограничительных мер пришелся на 2020 год, пандемия еще идет и, более того, проходит самый пик. Пострадали абсолютно все инвесторы, мы считаем, что на отсрочку должны претендовать все проекты с плановой датой ввода в эксплуатацию на протяжении как минимум девяти месяцев 2020 года и всего 2021 года»,— заявили “Ъ” в АРВЭ.

Полина Смертина