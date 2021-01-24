В Бразилии разбился самолет с четырьмя футболистами

В Бразилии разбился легкий самолет. На его борту находились президент футбольного клуба четвертого дивизиона «Пальмас» и четыре его игрока. Все они, а также пилот погибли.

«Самолет, на котором Лукас (Мейра, президент клуба.— “Ъ”) находился с пилотом Вагнером и спортсменами Лукасом Пракседешем, Гильерме Ноэ, Рануле и Маркушем Молинари, взлетел и разбился в конце взлетно-посадочной полосы Ассоциации авиации Токантинса. С сожалением сообщаем, что выживших нет»,— говорится в сообщении клуба (цитата по G1).

Самолет разбился утром 24 января в штате Токантинс сразу после взлета. Игроки направлялись на матч. О причинах крушения не сообщается.