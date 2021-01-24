При пожаре в многоквартирном жилом доме в Рыбинске погиб мужчина

В городе Рыбинске Ярославской области произошел пожар в многоквартирном жилом доме, в результате которого пострадала женщина и погиб мужчина, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

По предварительной информации, пожар произошел 23 января около 23 часов. Возгорание было в квартире, расположенной на третьем этаже пятиэтажного жилого здания на улице Максима Горького. При пожаре пострадала 81-летняя женщина и погиб 37-летний мужчина. Площадь пожара составила 48 кв. м.

По данным пресс-службы, пожар удалось ликвидировать к часу ночи 24 января. В связи с пожаром из дома были эвакуированы 10 человек. На месте работали сотрудники МЧС. В пресс-службе уточнили, что причины

возгорания устанавливаются.

София Бастрыгина