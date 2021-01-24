Главу штаба Навального в Казани обвинили в организации незаконного пикета

На координатора штаба Алексея Навального в Казани Олега Емельянова составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления). Об этом «Ъ-Казань» сообщил юрист «Апологии протеста» Данил Нургалеев.

В протоколе сказано, что господин Емельянов указан на сайте казанского штаба как его координатор, а значит причастен к организации несанкционированного публичного мероприятия 23 января. Как установили полицейские, штаб распространял призывы участвовать в акции через соцсеть «Вконтакте», месенджер Telegram и видеоблог на Youtube. При этом уведомление о проведении акции в исполком Казани не подавалось. В протоколе говорится, что таким образом Олег Емельянов организовал незаконное пикетирование.

Как сообщил «Ъ-Казань»Данил Нургалеев, МВД по Татарстану также запросило информацию у администрацию «Вконтакте» о номерах телефонов и электронных адресах, которые привязаны к странице казанского штаба.

Юрист добавил, что Олег Емельянов, задержанный в субботу, по-прежнему находится в отделе полиции «Япеева». Вероятнее всего, суд по его делу, состоится только завтра.

23 января несогласованные с властями акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального (находится в СИЗО «Матросская тишина») прошли по всей России. В Казани на центральные улицы вышли несколько тысяч человек. Также акции прошли в Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамск. В Татарстане было задержано не менее 100 человек. В воскресенье несколько участников казанской акции осудили по видеосвязи — они получили штрафы в размере 10 тыс. руб.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"