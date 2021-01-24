Ярославское МЧС экстренно предупредило о дождях и мокром снеге

Главное управление МЧС по Ярославской области распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды на территории региона. По информации ведомства, в Ярославской области с 24 января по 28 января ожидается резкое потепление, вызванное Северо-Западным Атлантическим циклоном.

Теплые воздушны массы принесут осадки в виде дождя и мокрого снега. В МЧС прогнозируют, что при этом на дорогах будет возникать гололедица. Спасатели предупреждают, что увеличивается риск схода снега с крыш зданий и сооружений. Теплая погода может привести к размытию льда на водоемах.

В связи с изменениями погодных условий МЧС прогнозирует повышение вероятности возникновения ДТП. Повышается также риск травматизма среди населения и вероятность возникновения происшествий на водных объектах, в том числе, связанных с провалами людей и техники под лед.

"Ъ-Ярославль" сообщал, что, по данным центра погоды «Фобос», теплую погоду, а вместе с ней обильные осадки в виде снега с дождем и дождя, принесет в регион атлантический циклон «Кристоф». По прогнозам синоптиков в предстоящую неделю воздух в Ярославской области будет прогреваться до плюс трех-четырех градусов.

Антон Антонов