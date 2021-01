На прошлой неделе самым главным светским событием стало смягчение антиковидных ограничений: открылись музеи, театры и кинотеатры получили право заполнять залы наполовину. Уверена, результаты мы увидим уже в ближайшие недели, но пока разные категории светских граждан начали возвращаться с гор и островов, наряжаться и выходить в люди.

Первым ворвался под фотовспышки немецкий дизайнер Филипп Плейн. На ужине в ресторане Sartoria Lamberti он представил шубы из искусственного меха. Составляя гест-лист, организаторы явным образом сделали ставку на популярных блогеров: места за столом нашлись для Миланы Тюльпановой, Марии Погребняк, Ксении Шипиловой, Анастасии Самбурской. Каждой широким жестом господин Плейн вручил по шубке неоновой расцветки. Прежде большой поклонник экзотических кож и натурального меха, теперь господин Плейн решил зайти на территорию осознанной и экологичной моды. Говорит, его к этому подвигла его девушка-вегетарианка. Впрочем, девушки у господина Плейна меняются регулярно, так что ждем от него новых экспериментов с натуральным мехом.

Затем настало время расчехлить вечерние костюмы звездам кино — в первом павильоне «Мосфильма» при масштабнейшей поддержке ювелирного бренда Mercury состоялась церемония вручения премии «Золотой орел». Церемониймейстер «Орла» Алексей Агранович за минувший год изрядно поднаторел в производстве церемоний, полностью и частично удаленных от зрителей, а также в удержании в этих событиях интонации очень сдержанной радости: мол, славно, что, несмотря ни на что, мы все-таки собрались сегодня здесь, но давайте не будем забывать и так далее. К счастью, таланта и такта господина Аграновича хватает на то, чтобы эта нота звучала чисто. Так что «Орел» пролетел ничем не омраченный: блеснув роскошными украшениями Mercury, как Дарья Златопольская, Надежда и Анна Михалковы, Марина Александрова и другие, или Chopard Haute Joaillerie, как Мария Шумакова; без запинки прочла обращение президента Владимира Путина к участникам министр культуры Ольга Любимова, в поздравительных и благодарственных речах не промелькнуло и намека на предстоявшие в субботу акции протеста. Тут, впрочем, нет ничего удивительного. Прошло 14 лет с тех пор, как Петр Мамонов получал «Золотого орла» за фильм «Остров» и произнес речь о положении дел в стране, которую пришлось вырезать из трансляции. За эти годы в зале не осталось никого, кому бы пришло в голову хоть как-то в этом смысле выступить и испортить нервы организаторам трансляции на «России 1». С другой стороны, номеров вроде детского танца, посвященного «возвращению Крыма в родную гавань» (имел место в программе церемонии в 2015-м), тоже не было. В общем, «Орел» пролетел точно по центру, хотя и вывел в неожиданные лидеры по количеству наград фильм «Союз спасения» — семь штук. Обычно все, что спродюсировано Константином Эрнстом и Анатолием Максимовым, на «Золотом орле» имеет успех менее значительный («Викингу» тех же авторов досталось лишь три статуэтки, «Довлатову», спродюсированному господином Эрнстом,— одна). Видимо, российским киноакадемикам так понравилась мысль, что бунтовщики XIX века были люди сплошь нехорошие, кровожадные или вовсе фанатики, что не отметить это было нельзя. Впрочем, главный приз достался фильму Андрея Зайцева «Блокадный дневник», ранее он уже получил главный приз ММКФ. По завершении вручения наград выяснилось, что никакого фуршета в этом году не предусмотрено по эпидемиологическим соображениям, и большинство приняло это даже с радостью. Это и так получилась самая динамичная церемония за многие годы наблюдений.

Наконец, в субботу в соответствии с дресс-кодом «Эра Водолея» нарядились модники, приглашенные на день рождения к владелице КМ20 Ольге Карпуть. Одна из самых влиятельных мировых деятелей моды, по версии WWD и Business of Fashion, собрала гостей в свежедостроенном объекте девелопера Capital Group — The Residences at Mandarin Oriental. Совладелец Capital Group и супруг именинницы Павел Те произнес очень трогательную речь в ее адрес: «Ты своими руками построила нашу семью. Именно ты научила меня как можно больше времени проводить вместе». В ответ он получил овации всех собравшихся и поцелуй супруги. Гости, среди которых были Сергей Гордеев, Оксана Бондаренко, Светлана Бондарчук, Илона Столье, Наталья Максимова и другие, с удовольствием снимали видео с видами на Кремль под песню группы Cream Soda «Никаких больше вечеринок».

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”