В Казани начали судить задержанных на акции по видеосвязи

В Казани прошли судебные заседания над задержанными участниками акции в поддержку Алексея Навального по видеосвязи. «Ъ-Казань» известно лишь о нескольких судебных решениях, когда привлекаемые лица получили штрафы в размере 10 тыс. руб. по ст. 20.2 КоАП (нарушение законодательства о митингах).

В пресс-службе Вахитовского райсуда Казани сообщили, что очные заседания будут проходить только с понедельника.

23 января несогласованные с властями акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального (находится в СИЗО «Матросская тишина») прошли по всей России. В Казани на центральные улицы вышли несколько тысяч человек. Также акции прошли в Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамск. В Татарстане было задержано не менее 100 человек.