Прокуратура проводит проверку по факту гибели трех человек в ДТП в Удмуртии

Воткинская межрайонная прокуратура проводит проверку причин гибели трех молодых людей в ДТП на трассе Воткинск-Чайковский. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц), сообщает пресс-служба надзорного ведомства Удмуртии. Также прокуратура проверит своевременность очистки дороги от снега.

Ранее сообщалось, что водитель KIA Rio 1998 года рождения столкнулся со стоящим грузовиком Scania на 36 км дороги Воткинск-Чайковский в Удмуртии около 11:00 24 января. В результате ДТП на месте погибли три пассажира KIA 1997 года рождения.