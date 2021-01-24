На Ярославском моторном заводе произошел пожар

В Ярославле 24 января на складе Ярославского моторного завода произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.По предварительным данным, пожар случился в производственном комплексе на складе предприятия. Очевидцы опубликовали фотографии происшествия в соцсетях.

Пожар был оперативно ликвидирован. На месте работали сотрудники МЧС. По информации МЧС, пострадавших при пожаре нет. В МЧС сообщили, что возможной причиной возгорания могло стать попадание искр от сварки на горючие вещества. В настоящее время проводится проверка для установления точных причин возгорания.

София Бастрыгина