Непростой 2020 год серьезно отразился на прибыли почти всех предприятий, в том числе и петербургских. При этом кому-то необходимо расширять производство, а кому-то — латать дыры в бюджете. Директор Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга Евгений Шапиро рассказал BG о введенных ранее и новых программах по льготному финансированию бизнеса и о том, почему при равных для всех предприятий возможностях некоторые упускают свою выгоду.

BG: Какие достижения 2020 года вы бы особо отметили?

ЕВГЕНИЙ ШАПИРО: В минувшем году Фонд снизил ставки по займам до 1% годовых, увеличил сумму одного займа до 200 млн рублей и ввел две важные программы: «Займы для приобретения оборудования, используемого при производстве лекарств и средств защиты» и «Займы для приобретения оборудования и комплектующих для производств медоборудования, оборудования для производства лекарственных средств, СИЗ и дезинфицирующих средств». Банки же после снижения ключевой ставки ЦБ дают займы под 6,5–9,5% годовых, а у Фонда — от 1%. Как говорится, дешевле только даром. Причем по указанным двум программам для фармацевтических или производящих для них оборудование предприятий срок займа может быть увеличен до семи лет. И это сразу вызвало интерес у производителей фармацевтической продукции. Ранее к нам фармацевтические компании и не обращались, а за этот год четыре займа для них одобрено.

BG: Есть ли проблемы с осведомленностью компаний о ваших предложениях?

Е. Ш.: К сожалению, до руководителей предприятий достучаться сложно. Мы пробовали разные каналы: круглые столы, конференции, выставки — мы практически никакие публичные мероприятия не оставляли без своего присутствия. На информационные письма руководители предприятий могут иногда не реагировать, потому что некоторые секретари не считают нужным доводить их до получателя. Единственный способ достижения результата — личные контакты.

BG: Как выглядит статистика минувшего года? Сколько компаний получили помощь, сколько денег было выделено на поддержку?

Е. Ш.: За 2020 год в Фонд поступило для экспресс-оценки 19 заявок на общую сумму 992,6 млн рублей. Из указанного количества 18 заявок на общую сумму 974,2 млн рублей были представлены по итогам экспресс-оценки на рассмотрение Экспертного совета и одобрены им. Наблюдательный совет одобрил к выдаче 14 заявок на общую сумму 828,6 млн рублей, а по остальным заявкам продолжается работа с документами.

BG: Какие сферы оказались наиболее пострадавшими?

Е. Ш.: Несомненно, что сложно было всем предприятиям промышленности. В обрабатывающей промышленности, в станкостроении произошло сокращение объема заказов, а вот в фармацевтической отрасли, наоборот, надо было быстро наращивать объемы производства. С точки зрения выделенных средств на фармацевтические предприятия пришлось 35–37% общего объема займов.

BG: Какие коррективы в работу Фонда внес коронавирус?

Е. Ш.: Небольшие трудности возникли при переводе заседаний Экспертного и Наблюдательного советов в онлайн-режим, но с помощью специалистов АТС Смольного мы их очень быстро преодолели. Более того, учитывая очень высокую загрузку членов этих советов, режим дистанционной работы позволил им экономить очень много времени, которое ранее тратилось на перемещение по городу. Эту экономию не сложно рассчитать, если учесть, что каждый из советов провел по девять заседаний.

BG: Какие изменения произошли в правилах предоставления помощи?

Е. Ш.: Главное изменение — это, конечно, снижение ставки по займам до 1% при увеличении суммы займа до 200 млн рублей и возможном увеличении срока займа до семи лет. По программе «Приобретение оборудования» минимальный годовой объем выручки предприятия снижен до 150 млн рублей. Кроме этого, для облегчения финансовой нагрузки на предприятия Фонд расширил действие программы по рефинансированию и на лизинговые сделки. Теперь она называется «Займы для рефинансирования обязательств по кредитным и лизинговым договорам, связанным с приобретением оборудования». Это, безусловно, отменять не планируется. В любом случае все изменения в работе Фонда всегда преследуют одну цель — создать комфортные условия для промышленных предприятий.

BG: Можно ли еще что-то изменить, упростить?

Е. Ш.: Не буду скрывать, что этот вопрос нам задают с завидным постоянством практически с первых дней работы Фонда. И ответ у нас тоже постоянный: Фонд работает со средствами бюджета Санкт-Петербурга, команда Фонда, которая разрабатывала весь комплект нормативных документов и работает ежедневно с клиентами, имеет очень большой практический опыт работы в банках и в промышленности. Поэтому требования сформулированы по принципу «необходимо и достаточно» и из постулата, что ни о каких невозвратах займов речь идти не может.

BG: В связи с нововведениями Фонда столкнулись ли предприниматели с какими-то проблемами, в том числе бюрократическими? Стало ли кому-то сложнее получить помощь?

Е. Ш.: Со стороны Фонда никакого усложнения в части работы с документами или обеспечением по займам не произошло. Более того, Наблюдательный совет разрешил принимать в качестве обеспечения и гарантии Корпорации МСП. С соблюдением всех санитарных требований мы встречались с предприятиями и в офисе Фонда на Боровой, 26–28, и выезжали на предприятия для знакомства с производственными процессами, и для контроля сохранности залогов. В этой части предприятия усложнения работы не должны были заметить.

BG: Какие ошибки чаще всего допускаются в принципе? На что получателям следует обратить внимание?

Е. Ш.: Все нормативные документы Фонда представлены на нашем сайте www.frp.spb.ru, но не все их внимательно читают. Очень часто предприятия обращаются за займами на пополнение оборотных средств, приобретение земельных участков, строительство объектов недвижимости. Финансирование таких операций Фонд не осуществляет. Наша задача — помочь предприятию в приобретении нового основного производственного оборудования для выпуска новой продукции, повышения ее качества или увеличения объемов производства.

BG: Хватает ли сейчас Фонду средств для одобрения необходимого количество заявок?

Е. Ш.: В 2020 году Фонд дополнительно получил из бюджета Санкт-Петербурга 1 млрд рублей, и теперь наша капитализация составляет 2,65 млрд рублей. За пять лет работы Наблюдательный совет одобрил к выдаче займов боле чем на 2,86 млрд рублей, но это не создает сложностей в финансировании новых заемщиков, поскольку уже возвращаются займы, выданные в 2016 и 2017 годах. Поэтому еще не возникало ситуации, когда у Фонда не хватало средств для финансирования новых заявок. Более того, у нас есть случаи, когда предприятия обращаются за вторым и даже третьим займом подряд, при этом ранее выданные им займы продолжают действовать.

BG: Чего вы ожидаете от нового года?

Е. Ш.: С учетом того, что процентные ставки по действующим кредитным и лизинговым договорам у многих предприятий достаточно высокие, можно ожидать прихода новых клиентов по программе рефинансирования. Кроме этого, многие предприятия смотрят в будущее и активно обновляют свои основные производственные фонды. Технологическую революцию никто не отменял, и проигравший в ней потеряет все. Поэтому должны быть заявки на займы для приобретения нового оборудования.

BG: Каковы прогнозы в плане развития предпринимательства в 2021 году?

Е. Ш.: Прогнозы, как известно, вещь неблагодарная, тем более что пока не очень понятно, насколько успешно будет идти борьба с пандемией. Но вся логика событий подсказывает, что развитие остановить невозможно и даже при высочайшей степени цифровизации производства на конце каждого канала связи должно стоять оборудование, которое из «изделия в принципе» позволит создать «изделие в кожухе». А значит, помощь Фонда понадобится многим и многим предприятиям. И Фонд эту помощь готов предоставить всем им.

Беседовал Олег Дилимбетов