Дефицитно-облигационные связи

На фоне пессимистичных ожиданий по падению доходов бюджета Петербурга власти заложили рекордные показатели дефицита за последние десять лет — 111,2 млрд рублей. Впрочем негативные прогнозы, как и предполагали аналитики, не оправдались, и по итогам года кассовый разрыв, скорее всего, составит около 50–55 млрд рублей. Эти средства Смольный в прошлом году начал активно занимать на рынке облигаций.

Размер эмиссионной программы города на 2020 год составлял 93,6 млрд рублей. По итогам года программа заимствований сократилась: согласно декабрьским материалам комитета финансов, де-юре Смольный мог занять на облигационном рынке до 61,4 млрд рублей, однако де-факто правительство привлекло менее 55 млрд рублей.

В 2020 году Петербург трижды выпускал облигации для снижения дефицита бюджета. В апреле город разместил государственные облигации в объеме 24,9 млрд рублей с доходностью 6,93% годовых, а в октябре — еще на 30 млрд рублей. По последнему размещению спрос на бумаги составил 83,3 млрд рублей, то есть превысил в 2,8 раза объявленный к размещению объем выпуска облигаций. Инвесторами выступили кредитные организации (48% спроса), управляющие компании негосударственных пенсионных фондов (39,2%), брокерские (9,7%) и страховые компании (2,9%), а также физлица (0,3%).

Осенью в Смольном еще не исключали, что третий выпуск ценных бумаг будет размещен на аналогичный объем заимствований, однако в конце концов пересмотрели его параметры. Так, в конце декабря стало известно, что комитет финансов Петербурга разместил государственные облигации в объеме 6,1 млн рублей. Ставка купонного дохода на первый период составила 5,9%, что соответствует доходности к погашению 5,99% годовых. При подготовке к выпуску бумаг глава ведомства Алексей Корабельников пояснил “Ъ”, что размещение носит технический характер. Сумма могла и не потребоваться, Смольный закладывал риски в случае необходимости возврата выплаченного авансом налога на прибыль. Эти траты исчислялись несколькими миллиардами рублей, уточнял господин Корабельников. Однако, судя по объему выпуска, размер возвратов был существенно ниже.

У правительства города также есть возможность снизить бюджет за счет привлечения кредитных средств. Заем с лимитом в 15 млрд рублей в 2020 году городу предоставил банк «Россия», который победил в соответствующем аукционе. Начальная контракта составляет 787,5 млн рублей, ставка — 5,25% годовых.

Годовые антирекорды

Согласно последней редакции бюджета в 2020 году, доходы города составят 639,8 млрд рублей, расходы — 718,7 млрд рублей, дефицит — 78,9 млрд рублей (это около 13,4% собственных доходов бюджета, что существенно меньше порогового значения в 20% заложенного в весенней корректировке бюджета).

Источники BG в Смольном полагают, что фактически дефицит будет еще меньше и составит около 50–55 млрд рублей. Такой объем изначально прогнозировали аналитики, опрошенные “Ъ”. Так, Fitch Ratings предполагает, что в среднем дефицит регионального бюджета в течение ближайших пяти лет будет составлять около 50 млрд рублей в год. В целом, прогнозируют аналитики Fitch, госдолг Петербурга через пять лет составит 260 млрд рублей, это 30% от общих доходов города.

Фактический дефицит 2020 года, хотя и намного меньше рекордных 111,2 млрд рублей, заложенных в бюджет в начале пандемии, все же является крупнейшим за десятилетие. Ближе всего к этой отметке был 2017 год, тогда дефицит составил 43,4 млрд рублей. Его увеличение связывали с необходимостью роста минимального размера оплаты труда: в данный период он вырос с 11,7 тыс. рублей до 16 тыс. рублей. В 2020 году МРОТ составлял 19 тыс. рублей и пока остается без изменений в 2021 году.

Долговая перспектива

В 2021 году дефицит Петербурга, по прогнозу комитета финансов, составит 89,6 млрд рублей (14,4% от уровня собственных доходов бюджета), а потом будет постепенно снижаться до 54,4 млрд рублей (8,1%) в 2022 году и 39,9 млрд рублей (5,4%) в 2023 году. Доходы Петербурга в 2021–2023 годах составят 651,7 млрд рублей, 704,8 млрд рублей и 760,1 млрд рублей соответственно. Еще в предвыборный 2018 год губернатор Петербурга Александр Беглов заявлял, что к 2024 году бюджет города будет составлять 1 трлн рублей. Официально эти планы Смольный пока не отрицает. Расходы в предстоящий трехлетний период составят 741,3 млрд рублей, 759,2 млрд рублей и 800 млрд рублей соответственно.

В 2021 году облигационная программа Смольного составит 88,5 млрд рублей, в 2022 году — 52 млрд рублей, в 2023 году — 39,9 млрд рублей. В каждый из годов Смольный сможет занимать по 15 млрд рублей кредитов сроком на три года. Предельный размер госдолга Петербурга на 1 января 2022 года не должен превышать 215,7 млрд рублей, а на 1 января 2023 года — 257,7 млрд рублей, на 1 января 2024 года — 307,5 млрд рублей.

Темпы роста доходов замедлятся и будут составлять до 8%, расходы будут расти на 2–5%.

Из-за падения доходов бюджета на фоне нефтяного кризиса, волатильности рубля и экономических последствий коронавируса, а также умеренного сокращения расходов растет долговая нагрузка Петербурга, которая к 2023 году может составить 307,6 млрд рублей, или 41,5% доходной части бюджета. При этом максимальное соотношение долга к доходам, заложенное в нормативных актах, составляет 50%. Уже в 2020 году власти вносили в Законодательное собрание предложение о пересмотре этого порогового значения до 70%.

К 2023 году расходы по обслуживанию долга вырастут в шесть раз, до 17,3 млрд рублей, по сравнению с уровнем 2020 года, это 2,2% от уровня собственных расходов города.

Концессионные траты

По оценке Fitch, который закладывает в показатель долговой нагрузки риски по выплатам в рамках проектов государственно-частного партнерства, траты, связанные с ГЧП, в 2019 году приблизились к 58 млрд рублей. Расходы администрации Петербурга на концессионные проекты не раз вызывали вопросы у депутатов Законодательного собрания и общественности. Собеседники “Ъ” в правительстве города настаивают, что без механизма концессии Смольный не может потянуть строительство масштабных инфраструктурных проектов в адекватные сроки.

Сейчас в городе, кроме ЗСД, есть построенный по схеме ГЧП аэропорт, возведенная по концессии трамвайная линия «Чижик», кроме этого, заключены соглашения на перспективную линию «Славянка», первый этап Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), а также на строительство спортивной ледовой арены на месте СКК «Петербургский». Во многих государственно-частных проектах города участвует банк ВТБ: аэропорт, ЗСД, ШМСД. Инициатива создания линии «Чижика» принадлежала группе ЛСР, сейчас доли в управляющей компании принадлежат саудовской Ayar International Investments Company (13,04%), РФПИ — 10,22%, ИК «Лидер» — 35%, ПАО «ЛСР» — 20% и ООО «Новое качество дорог» — 10% и еще 10% через ООО «Проектная концессионная компания». Вторую частную линию трамвая «Славянка» финансируют группа «АБЗ-1» и Газпромбанк. Инвесторов ледовой арены связывают с бизнесменом Геннадием Тимченко.

По некоторым из проектов администрация Петербурга должна выплачивать инвестору минимально гарантированный доход (МГД). Например, доходы оператора ЗСД зависят от трафика на дороге: если он достаточен, то МГД не выплачивается. В 2019 году Смольный впервые не переводил выплаты управляющей компании ЗСД — ООО «Магистраль Северной столицы» (МСС, основной акционер — банк ВТБ). Вместе с этим МСС дважды поднимала плату для автомобилистов за проезд по трассе, объясняя это отсутствием финансовой поддержки от города. Траты города на создание ледовой арены составят 10 млрд рублей, на строительство первого этапа ШМСД — около 19 млрд рублей.

Активных и надежных заемщиков, как Петербург, в стране не так много, признают эксперты: Москва давно не выходит на рынок облигаций. Оценка собственной кредитоспособности Петербурга и Москвы выше суверенного рейтинга, подчеркивают эксперты. В кризисном 2020 году показатель устойчивости к долговой нагрузке в Петербурге ослабел по сравнению со значениями 2017–2019 годов, впрочем, сильные позиции города сохранятся. Доходность по облигациям Петербурга превышает ставки по депозитам, подчеркивают аналитики. На фоне снижения ключевой ставки регионы могут размещать облигации по гораздо более выгодным ставкам, чем ранее. Региональные гособлигации — это всегда более доходная альтернатива федеральным; сейчас, когда ключевая ставка находится на минимально возможном уровне, многие инвесторы предпочитают рискнуть и купить облигации регионов, поясняют специалисты.

В июле 2020 года Минфин РФ сообщал, что общероссийский уровень долговой нагрузки составил 23,7%. Диапазон значений в региональном разрезе расширился и варьируется от 0% в Севастополе и Сахалинской области до 217% в Республике Мордовия. Если уровень долга к доходам будет составлять 50% в Петербурге, то у многих других регионов положение будет хуже и превысит 100%, считают аналитики.

Яна Войцеховская