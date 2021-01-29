Корона на нашу голову

Пандемия COVID-19 в 2020 году стала не только главным ньюсмейкером, причиной напряженной работы врачей и властей, но и поводом для принятия ограничений в общественно-политической жизни. Руководство Петербурга не отставало от общероссийского тренда. О том, последствия каких решений приходилось срочно исправлять, какие запреты больше всего взволновали общественность и почему некоторые медики так и не увидели обещанных президентом выплат, читайте в BG.

Ключевым документом во время пандемии в Петербурге было постановление правительства № 121 от 13 марта 2020 года. Оно менялось множество раз, вызывая волну обсуждений в обществе и СМИ. Громче всех возмущались представители бизнес-сообщества, которые несли огромные убытки и не понимали, почему власти, ограничивая их, не вводят мер поддержки. Когда меры появились, их сочли недостаточными.

Койко-место пусто не бывает

Острой проблемой для Петербурга, как мегаполиса, являлся коечный фонд. Губернатор Александр Беглов, а также чиновники от здравоохранения Олег Эргашев и Дмитрий Лисовец несколько раз говорили о приближении к красной черте из-за высокого числа госпитализаций пациентов с коронавирусом.

В конце декабря сообщалось, что для взрослых осталось только 27 коек, однако проблему решили путем развертывания временных госпиталей в четырех павильонах «Ленэкспо». Всего в выставочном комплексе на прием пациентов работают шесть павильонов — 2,5 тыс. коек. Кроме того, в городе на прием ковидных больных работают 20 стационаров (16 городских и четыре федеральных). Отметим, что в последнюю неделю года был открыт новый корпус Госпиталя ветеранов войн, который вмещает 400 коек.

Вопросы также вызывала статистика, которую ведут городские власти. Например, в ноябре произошла резкая остановка роста выявленных больных за сутки. Кривая графика заболеваемости остановилась 25 ноября на отметке 3669 заболевших в сутки. А росла она с конца октября: каждый день заболевало на 100–200 человек больше, чем в предыдущий. После 25 ноября суточная заболеваемость стабильно держалась в пределах от 3600 до 3800 заболевших. Слом произошел 3 января 2021 года: 3341 заболевший, уже с 4 января каждый день количество выявленных больных не превышает 3010 человек (2731 случай на 11 января). В первую очередь связано это с замедленным тестированием на праздниках.

Статистика госпитализаций, которую на своей странице «ВКонтакте» публикует глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, также примечательна своей стройностью: например, за неделю 23–29 ноября было госпитализировано 5486 человек, а на следующей — ровно на 100 человек меньше. Последние недели года (14–20 декабря и 21–27 декабря) показали разницу всего в одного человека — 6139 и 6140 госпитализаций соответственно.

Вас тут не болело

Указами президента России Владимира Путина медикам, которые работают с пациентами, больными COVID-19, полагаются стимулирующие выплаты. Кроме того, дополнительные средства должны получать те, кто заразился инфекцией на работе. Однако по всей России, и Петербург не является исключением, медперсонал массово жалуется на отказы в выплатах. Одними из наиболее частых причин отказа являются заражение коронавирусом якобы не на рабочем месте, а также немедицинская должность. То есть сотрудник исполняет обязанности медсестры или санитара в красной зоне, но числится, например, уборщиком. Тогда выплата ему не полагается. Также проблемы с получением средств были и у диспетчеров станций скорой помощи, так как они напрямую не контактируют с зараженными.

По настоянию уполномоченного по правам человека (УПЧ) в Петербурге Александра Шишлова в городе была создана комиссия при комитете по соцполитике, которая рассматривает жалобы на невыплаты медработникам. Согласно отчету на сайте УПЧ, за время работы комиссии были удовлетворены жалобы 78 медиков, а отказы получили девять человек. Следует отметить, что большинство жалобы, а именно 72, поступили от сотрудников городской станции СМП.

Сидите дома и не митингуйте

Решениями властей на фоне распространения коронавирусной инфекции остались недовольны гражданские активисты, в первую очередь — оппозиционные политические активисты. Дело в том, что власти запретили массовые мероприятия численностью более 50 человек, но и при разрешенных параметрах необходимо согласование с соответствующими инстанциями. Например, для проведения митинга необходимо получить согласие от комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Так было и ранее, но ответы чиновников стали исключительно запретительными

Митинги не согласовывались, и граждане выражали свою позицию через одиночные пикеты или возложение цветов к памятным местам. В подобных форматах проходили и традиционные мероприятия, например, празднование 103-й годовщины Октябрьской революции. Шествие не согласовали, однако коммунисты все равно прошли организованно и возложили цветы к крейсеру «Аврора».

Пандемия также расширила возможности полиции и судов по привлечению активистов к ответственности за участие в одиночном пикетировании. Весной и летом в местах пикетирований задерживались граждане с плакатами, а затем их штрафовали за нарушение режима самоизоляции. Осенью подобная практика прекратилась.

Помимо права на свободу собраний, дополнительные ограничения были наложены на свободу доступа к информации. Например, когда закрылось для посещения Законодательное собрание, не была организована трансляция заседаний комитетов и комиссий — транслировались только пленарные заседания. Кроме того, в избирательном порядке журналисты не были допущены до нулевых слушаний бюджета (туда могли попасть только телевизионщики). Сейчас же в Законодательном собрании приостановлено действие постоянных аккредитаций, а доступ по одноразовым может быть ограничен на основании «допустимого количества журналистов в том или ином помещении». При этом остается невозможным узнать, какая максимальная вместимость разных залов и сколько человек успело аккредитоваться.

Исполнительная власть тоже ограничила журналистов: совещания, именуемые «малым правительством», которые проходили каждую неделю по понедельникам, остаются закрытыми и информацию с них можно получить только в виде пресс-релиза. BG неоднократно обращался в Смольный, в частности к вице-губернатору Александру Бельскому, который отвечает за взаимодействие со СМИ, с просьбой повлиять на ситуацию, но ничего сделано не было. Господин Бельский уверял, что все вопросы, поднимаемые на данных совещаниях, имеют закрытый характер и что для журналистов сделают трансляцию, когда появятся открытые вопросы. Согласно официальному сайту администрации, на последнем таком совещании были подняты вопросы создания общественных пространств и предоставления социальных контрактов для малоимущих. Эти вопросы закрытыми не являются.

Бизнес исподтишка

Дополнительному давлению со стороны властей подверглось и бизнес-сообщество. Сначала работу баров и ресторанов ограничили временными рамками 6:00–23:00, а с 30 декабря по 3 января и вовсе запретили работать. Данные изменения были опубликованы в начале декабря и породили реакцию. Бизнесмен Александр Коновалов создал «Карту сопротивления», на которой отмечались заведения, которые намерены работать после положенного времени.

Следующим шагом от властей стали рейды: в заведения приходили сотрудники Смольного, полиция, следственный комитет и ОМОН. Посетителей клали лицом в пол и штрафовали, владельцев штрафовали на более крупные суммы, а некоторым приостанавливали работу.

Позднее администрация города и даже прокуратура пошли на диалог с бизнесом, но с оппонирующей стороны выступили крупные рестораторы, которые сказали, что ограничения перетерпят. Участники же «Карты» говорили, что «умрут», если будут соблюдать предписанные правила. Рейды по заведениям продолжаются и на сегодняшний день.

Проблемы возникли и у концертных площадок, ряд из которых был оштрафован из-за несоблюдения гостями правил противоэпидемической безопасности. Наиболее резонансным было дело «Ледового дворца», где рэпер Баста дал два концерта. Площадка была оштрафована почти на полмиллиона рублей.

Олег Дилимбетов