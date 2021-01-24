Кассация не нашла оснований для привлечения совладельцев «Феникс Петролиум» к субсидиарной ответственности

Конкурсный управляющий АО «Феникс Петролиум» не смог привлечь к субсидиарной ответственности более чем на 198,8 млн руб. лиц, контролировавших должника. В удовлетворении заявленных требований ему отказал Арбитражный суд Уральского округа. Ответчиками в рамках этого спора проходили экс-руководитель общества Александр Тестов, а также его соучредители Николай и Светлана Тихоновец. В частности, конкурсный управляющий указывал, что в 22017 году «Феникс Петролиум», а также указанные лица стали поручителем по кредиту другой компании, ООО «Оператор». При этом «Феникс Петролиум к тому моменту никакой деятельности не вел и имел признаки неплатежеспособности. В результате «Оператор» свои обязанности не исполнил, а банк «Урал-ФД» стал кредитором «Феникс Петролиум» с размером требований более 66 млн руб. При этом представители АО так и не передали конкурсному управляющему всего пакета документов.

«Феникс Петролеум» входил в группу компаний, которая контролировала в Прикамье 36 АЗС. В ноябре 2019 года в отношении общества было открыто конкурсное производство по заявлению ООО «Газпромнефть — Региональные продажи». На тот момент задолженность общества только перед налоговиками превышала 437 млн руб. Сейчас в банкротстве находятся несколько компаний группы, в том числе ключевая — ООО «Муллинская нефтебаза».

Ответчики, в свою очередь, утверждали, что признаков банкротства компании не было, а ситуация с отсутствием хозяйственной деятельности сложилась из-за подготовки продажи компании структурам «Газпромнефть». При этом прибыль от сделки могла покрыть все долги. Но в итоге «Газпромнефть» совершила действия по доведению пермских компаний до банкротства и фактически захватила их.

В итоге суд первой инстанции в удовлетворении требований отказал. Апелляционная инстанция это решение отменила и определила принять по делу судебный акт, поддержав требования конкурсного управляющего. Кассационный суд, в свою очередь, отменил определение апелляции и оставил в силе решение Арбитражного суда Пермского края. Как указывается в постановлении, конкурсным управляющим не доказаны обстоятельства, свидетельствующие о совершении контролирующих должника лицами действий по доведению должника до банкротства.