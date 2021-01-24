В Ярославле на 48 часов задержана руководитель штаба Навального

Руководителя штаба Навального в Ярославле Елену Лекиашвили задержали на 48 часов, сообщает сетевое издание 76.ru со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. По данным издания, задержанная находится в РОВД Заволжского района города Ярославля. Официальных комментариев от правоохранительных органов по этому поводу пока не было.

Накануне в Telegram-канале «Штаба Навального в Ярославле» сообщалось, что 23 января правоохранительные органы задержаны координатора штаба Елену Лекиашвили, и сотрудника штаба Александра Смирнова.

Задержание произошло перед началом несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. В Ярославле эта акция началась в 14 часов. Ее участники, собравшиеся на площади Труда, прошли колонной через центр Ярославля к зданию правительства Ярославской области на Советской площади, организовав митинг в сквере возле здания правительства со стороны улицы Андропова.