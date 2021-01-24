Координатора томского штаба Алексея Навального оштрафовали из-за несанкционированного шествия

В Томске руководителю местного штаба оппозиционера Алексея Навального Ксении Фадеевой суд выписал штраф 25 тыс. руб. за организацию несанкционированного шествия. Об этом госпожа Фадеева написала в своем Telegram-канале. Разбирательство проходило в Октябрьском райсуде, дело слушалось судьей Максимом Вылегжаниным.

Ксению Фадееву, которая также является депутатом горсовета Томска, задержали во время акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Как она сама пишет в соцсетях, на нее составили административный протокол по ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). До его рассмотрения Ксению Фадееву отпустили домой.

Илья Николаев