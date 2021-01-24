Координатора томского штаба Алексея Навального оштрафовали из-за несанкционированного шествия

В Томске руководителю местного штаба оппозиционера Алексея Навального Ксении Фадеевой суд выписал штраф 25 тыс. руб. за организацию несанкционированного шествия. Об этом госпожа Фадеева написала в своем Telegram-канале. Разбирательство проходило в Октябрьском райсуде, дело слушалось судьей Максимом Вылегжаниным.
Ксению Фадееву, которая также является депутатом горсовета Томска, задержали во время акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Как она сама пишет в соцсетях, на нее составили административный протокол по ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). До его рассмотрения Ксению Фадееву отпустили домой.