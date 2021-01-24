Коронавирус в Ярославской области: скончались еще шестеро и 188 человек заболели

В Ярославской области за сутки произошло еще шесть смертей от коронавируса. Скончались женщины 1943, 1949, 1950 и 1972 годов рождения и мужчины 1961 и 1973 годов рождения, сообщил областной оперативный штаб. За истекшие сутки в регионе было выявлено 188 новых случаев заболевания COVID-19. За это же время 174 человека выздоровел и выписан из больниц.

Всего по сведениям на 24 января, в области выявлено 26822 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из числа заболевших 25151 человек выздоровел. 286 больных умерли. В больницах находятся 1584 человека, из них 779 — с установленным диагнозом COVID-19 и 805 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 13339 человек. На втором месте Рыбинск — 3501 человека, на третьем месте Ростовский район, где выявлено 1472 случая заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 187, 167 и 134 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2802 теста на коронавирус. Карантин установлен для 7922 человек, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов