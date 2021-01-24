Задержан житель Красноярска, бросивший бутылку в полицейских на незаконной акции протеста

В Красноярске сотрудниками правоохранительных органов задержан житель краевого центра, который подозревается в нападении на стражей порядка во время несанкционированной акции протеста 23 января. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МВД. По данным ведомства, 23-летний мужчина, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности, бросил в правоохранителей бутылку и куски снега. О том, пострадал ли кто-то из полицейских, не сообщается. По результатам проверки следователями будет принято процессуальное решение, сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

23 января в Красноярске, как и везде по стране, прошла несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального, арестованного в Москве. Точное количество пришедших на мероприятие не сообщается. В нем, по различным данным, приняло участие от 1 тыс. человек до 3 тыс. человек. По информации портала «ОВД Инфо», 36 участников акции были задержаны