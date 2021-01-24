На Ямале COVID-19 подтвердился у 89 человек

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за минувшие сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 89 человек, сообщили в информационном центре по мониторингу заболевания.

По данным центра, Ямал относится к субъектам с наименьшими темпами прироста за сутки (0,3%). За весь период пандемии в регионе COVID-19 заразились 35 128 человек. Из них больше 30 тысяч уже выздоровели, 370 пациентов скончались.

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 21 127 новых случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии в стране диагноз подтвердился у 3 719 400 человек, более 3,1 млн пациентов выздоровели, 69 462 человека скончались.