В Томске автовокзал отменил рейсы из-за сильных морозов

Томский автовокзал отменил несколько рейсов из-за ударивших морозов. Информация об этом размещена на сайте автовокзала. Среди отмененных – рейсы в Новосибирск (аэропорт Толмачево), Новокузнецк Колпашево и другие населенные пункты. Всего отменены десять автобусных рейсов, намеченных на 24 января, и почти полтора десятков, запланированных на 25 января.

По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 24-го по 27 января ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами воздуха -35 градусов и ниже.

Илья Николаев