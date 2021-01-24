ХК «Ижсталь» проиграл воскресенскому «Химику» со счетом 1:2

Хоккейный клуб «Ижсталь» уступил в домашнем матче «Химику» из Воскресенска со счетом 1:2. Об этом сообщает пресс-служба ижевской команды.

«Хорошая игра. Создали много голевых моментов. Обидно проигрывать такие матчи из-за индивидуальных детских ошибок. К сожалению, что имеем, то имеем. На данный момент лавка у нас короткая. Люди восстанавливаются, только после болезни выходят играть. Соответственно, от этого идут ошибки. Будем готовиться к следующим двум домашним играм. Постараемся восстановить ребят, особенно тех, кто играл больше всего — из первого и второго звена»,— отметил главный тренер «Ижстали» Альберт Логинов после матча.

Отметим, что в настоящее время «сталевары» занимают последнее 26 место в таблице чемпионата ВХЛ, набрав 22 очка. У «Молот-Прикамье», который расположился на 25 строчке, 25 очков.