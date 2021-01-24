В ХМАО 214 новых случаев заболевания COVID-19

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) за минувшие сутки новой коронавирусной инфекцией, два пациента скончались, сообщил региональный оперштаб.

COVID-19 заразились жители 21 муниципалитета. Больше всего случаев заражения зафиксировано в Сургуте — 38 и в Ханты-Мансийске – 21.

На момент выявления у 179 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 31 зафиксирована пневмония, у четырех человек инфекция протекала бессимптомно.

Состояние 90 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 56 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

За весь период пандемии в регионе COVID-19 заразились 46 324 человека. Из них 42 876 югорчан выздоровели, 642 человека скончались.