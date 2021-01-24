Задержанные на саратовском митинге несовершеннолетние отпущены из отделения

Полиция отпустила троих несовершеннолетних молодых людей, задержанных на митинге в поддержку Алексея Навального. Об этом в своем Instagram сообщила уполномоченный по правам детей в Саратовской области Татьяна Загородняя.

По ее словам, она вместе с председателем областного Совета отцов Валерием Баглаем прибыла в ОП-6 (Фрунзенского района Саратова), куда доставили задержанных. «Встретились с родителями. Я очень надеюсь, что с ребятами все будет хорошо. Они не могли более менее внятно что то объяснить. Кому-то дали флаги, кого то заставили кричать кричалки. Результат, взрослые испарились, дети в отделении. Быть свободным, не значит быть использованным. Это наверное главное на сегодня. С родителями контактами обменялись. Все, что в моих силах, в том числе по техникумам, сделаю»,— написала госпожа Загородняя.

Ъ-Средняя Волга