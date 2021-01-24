Новосибирский облсуд рассмотрит жалобу на арест криминального авторитета Бая

Апелляционная инстанция Новосибирского областного суда назначила на 25 января рассмотрение жалобы защиты на арест 36-летнего Бай-Али Солтаханова, который, по данным полиции, является авторитетом в криминальном сообществе региона. Информация о дате заседания указана в карточке дела. Адвокат арестованного ходатайствует о смягчении для своего клиента меры пресечения.

Бай-Али Солтаханова по прозвищу Бай задержали 5 января. На следующий день Центральный райсуд Новосибирска по ходатайству следствия отправил его в СИЗО на два месяца (до 5 марта). Авторитету инкриминируется ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархи). «Подозреваемый придерживался, распространял и сохранял преступные традиции, занимался разрешением криминальных споров на территории Новосибирской области, вынуждал подчиняться ему лиц, имеющих более низкий криминальный статус, обладал распорядительными функциями»,— говорится в материалах дела, которое расследует ГУ МВД РФ по Новосибирской области..

В начале 2000-х годов Солтаханов был осужден на 13 лет за бандитизм (ст. 209 УК РФ) и серию разбойных нападений (ст. 162 УК РФ) на территории Чечни. Срок он отбывал в одной из новосибирских исправительных колоний. В 2018 году Бай вышел на свободу.

Илья Николаев