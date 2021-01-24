В Кемерово возбуждено дело о мошенничестве с криптовалютой на полмиллиона рублей

Правоохранительные органы Кемерово расследуют аферу с криптовалютой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России. Основанием для возбуждения дела послужило заявление в полицию 53-летнего жителя областного центра. Он сообщил, что зарегистрировался на сайте компании, якобы занимающейся финансовыми операциями и сделками на электронной бирже. В анкете он оставил контактный номер телефона. Через некоторое время ему перезвонил «персональный брокер» и поведал о резком росте стоимости криптовалюты. Личных сбережений у кемеровчанина не было, и он взял кредит в размере 520 тыс. Деньги потерпевший перевел на указанный «брокером» расчетный счет. После этого звонивший отключил телефон и на связь больше не выходил.

Следователи квалифицировали это как мошенничество в крупном размере (ч.3 ст. 159 УК РФ, санкций по ней – до шести лет лишения свободы).

Илья Николаев