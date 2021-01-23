Жительницу Ярославля, пострадавшую во время акции сторонников Навального, отпустили из больницы

Жительница Ярославля, которую скорая медицинская помощь доставила в больницу с места проведения несогласованной акции в поддержку Алексея Навального, отпущена из больницы в удовлетворительном состоянии, сообщил главный врач Ярославской областной клинической больницы Александр Корнилов.

По его словам, женщина, пострадавшая во время несанкционированной акции, была осмотрена, в ее отношении были проведены необходимые диагностические исследования. Врачи сделали вывод, что пострадавшая не нуждается в госпитализации.

«Пациентка была доставлена в больницу бригадой скорой медпомощи. После осмотра и проведения диагностических исследований, показаний к госпитализации не определено. В удовлетворительном состоянии с рекомендациями была отпущена домой»,— уточнил господин Корнилов.

Ранее сообщалось, что женщина пострадала 23 январе в Ярославле, в сквере на улице Андропова возле здания правительства области, где проходила несогласованная акция в поддержку Алексея Навального. Точной информации о том, что произошло с женщиной, нет. Кто-то из очевидцев говорит, что она упала и получила ушибы, другие рассказывают, что в нее попал брошенный кем-то предмет.

Антон Антонов