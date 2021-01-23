В Ярославской области при пожаре в пятиэтажном доме погибла женщина

В поселке Волга Некоузского района Ярославской области 23 января произошел пожар в пятиэтажном жилом доме в результате которого погиб человек, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По предварительной информации, пожар произошел около 4 часов утра в квартире, расположенной на первом этаже панельного жилого здания. При пожаре погибла 73-летняя женщина. Площадь пожара составила 15 кв. м.

По данным пресс-службы, пожар был ликвидирован к 5 часам. На месте работали сотрудники МЧС. В настоящее время устанавливаются причины возгорания.

София Бастрыгина