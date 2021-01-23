«Локомотив» разгромил «Сочи» в матче КХЛ

23 января ярославский хоккейный клуб «Локомотив» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в гостевом матче встречался с командой «Сочи». Матч в сочинском ледовом дворце завершился со счетом 5:1 в пользу железнодорожников.

Первый период завершился со счетом 2:1 в пользу «Локомотива». У ярославцев отличились Андре Петерссон и Рушан Рафиков. У хозяев шайбу забросил Сергей Шмелев. Во втором периоде счет не изменился. А в начале третьей двадцатиминутки железнодорожник Антон Ландер увеличил отрыв, а через семь минут он оформил дубль, доведя счет до 4:1. Пятую шайбу в ворота хозяев отправил Максим Беляев.

Это вторая встреча команд в новом сезоне чемпионата КХЛ. В первом матче в Ярославле 25 декабря 2020 года железнодорожники одержали победу со счетом 6:3.

Следующий матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» проводит на своем льду. 27 января железнодорожники принимают китайский клуб «Куньлунь».

Антон Антонов