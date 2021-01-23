Волейбольный клуб «Ярославич» разгромил бывшего лидера высшей лиги «А»

23 января ярославский волейбольный клуб «Ярославич» в рамках восьмого тура чемпионата России по волейболу в высшей лиге «А», который проходит в Казани, выиграл у команды «Искра» из Подмосковья. Встреча, проходившая в казанском спорткомплексе «Буревестник», завершилась со счетом 3:0 в пользу ярославских волейболистов.

После этой победы над недавним лидером высшей лиги «А» ярославский клуб продолжает возглавлять турнирную таблицу группы «Запад». У «Ярославича» 11 побед в 13 матчах и 31 очко. На втором месте идет команда «Нова» из Новокуйбышевска, у которой в активе 24 очка. Третье место занимает московская команда МГТУ, набравшая 23 очка. «Искра», набравшая 22 очка, переместилась на четвертое место.

Следующий матч, также в рамках восьмого тура, ярославский клуб проводит в Казани 24 января с хозяевами площадки, командой «Академия-Казань».

Антон Антонов