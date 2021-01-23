В Воронеже завершилась акция в поддержку Алексея Навального

На площади Ленина в Воронеже завершилась несанкционированная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Сотрудники полиции вытеснили оставшихся участников акции с площади и встали цепью на прилегающей улице Пушкинской. Полицейские также ищут спрятавшихся несовершеннолетних участников в магазинах. На прилегающих к площади улицах по-прежнему много людей, преимущественно молодежи.

Акция началась около 14:00 возле памятника Андрею Платонову, откуда колонна направилась по проспекту Революции в сторону Никитинского сквера. Главная улица города оказалась заблокирована бойцами Росгвардии. Большая часть колонны направилась в обход, но некоторые сторонники оппозиционера попытались прорвать цепь, чтобы пройти по проспекту. Проявлявшие наибольшую агрессию к правоохранителям шесть человек были задержаны.

После этого протестующие переместились на площадь Ленина. Там произошел еще ряд задержаний. Как сообщили “Ъ-Черноземье” источники в правоохранительных органах, они затронули только тех, кто выкрикивал призывы к смене власти и тем самым совершил грубое нарушение закона. Точное число задержанных в центре Воронежа 23 января пока не уточняется.

Олег Мухин, Сергей Калашников, Андрей Цветков