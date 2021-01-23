Участники шествий в поддержку Навального на Кубани - это молодежь от 18 до 25 лет

В митинге в поддержку Алексея Навального в Краснодаре по визуальной оценке приняли участие несколько тыс. человек. В основном, как сообщает наш корреспондент с места события, это люди в возрасте от 20 до 30 лет. Была и молодежь 16- 18 лет, их было немного.

В Сочи, Геленджике и Новороссийске, по данным собкоров «Ъ-Кубань», возраст митингующих был примерно такой же.

Как писал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае прошли несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Мероприятия прошли мирно и без задержаний. Политик находится под арестом в СИЗО «Матросская тишина». Ранее российские власти предупредили людей об ответственности за призывы и участие в несогласованных акциях.

Василий Хитрых