Китай надавил на собственный бизнес

Власти Китая усиливают давление на крупный бизнес в стране — так многие СМИ расценили ситуацию вокруг корпорации Alibaba и предпринимателя Джека Ма. После жестких заявлений в адрес чиновников предприниматель на несколько месяцев пропал из поля зрения мирового сообщества. А против его компании началось антимонопольное расследование. И только на уходящей неделе бизнесмен вновь появился в публичном пространстве. О том, что Коммунистическая партия КНР собирается оказывать больше влияние на китайские компании, еще в сентябре сообщал Bloomberg. Но именно сейчас, как отмечают эксперты, ситуация для местного бизнеса действительно становится напряженной, а последствия будут серьезными для всего мирового рынка IT. Тему продолжит Юлия Жданова.

Основатель китайского онлайн-ритейлера Alibaba Джек Ма на этой неделе впервые за несколько месяцев появился в публичном пространстве. Миллиардера не видели с конца октября, когда он на форуме в Шанхае заявил, что власти КНР сдерживают инновации в финансовой индустрии. После этого IPO дочерней компании ритейлера, Ant Group, приостановили, а в отношении Alibaba начали антимонопольное расследование.

За последние годы минимум шесть китайских предпринимателей внезапно пропадали после заявлений в адрес властей КНР. Как пишет Forbes, это часть масштабного тренда партии, которая таким образом добивается большей лояльности. Но менять из-за этого структуру производства компании не станут, считает заведующий сектором экономики и политики Китая Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Луконин: «До определенного времени финансовые власти Китая почти не обращали внимание на крупные китайские корпорации, которые развивались очень быстро из-за того, что практически не было регулирования. Регуляторы опасались, что именно из-за финансов может возникнуть некая причина для кризиса. И сейчас власти к регулированию этой сферы, наверное, из-за этого темпы развития этих компаний снизятся, но никто из Китая не убежит».

О намерении усилить свое влияние в частном секторе экономики власти КНР официально сообщили в сентябре. Выдержки из директив приводил Bloomberg, меры стали ответом на санкции США и изменения в национальной и глобальной экономике. Китайским корпорациям в такой ситуации будет выгоднее перенести производство из КНР в другие страны, считает заместитель директора аналитической компания ITResearch Василий Мочар: «В условиях давления со стороны США сфера IT будет поддерживаться китайским руководством. Вместе с тем некоторые вещи уже не совсем рентабельно производить в Шэньчжэне, и некоторые производства, особенно менее высокотехнологичные, можно переводить в страны, где стоимость рабочей силы еще ниже, например, во Вьетнам, Таиланд, на Филиппины».

Двустороннее растущее давление на китайский бизнес со стороны США и партии КНР в перспективе может привести к проблемам с поставками некоторых высокотехнологичных товаров, отмечают собеседники “Ъ FM”. И если в сегменте смартфонов, компьютеров и «умных» гаджетов частичный уход китайского бизнеса с мирового рынка быстро компенсируют другие компании, в частности из Кореи и Японии, то в сфере сетевого оборудования замена им не скоро найдется, отмечает руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин: «Есть категории, в которых заменяемость минимальна. В первую очередь это сетевое оборудование, где у китайцев уже достаточно много не только патентов, но и инфраструктурных готовых решений.

Китайские компании в целом и Huawei в частности продвинулись в этом направлении и минимум на один год обогнали конкурентов.

Если мы говорим об устройствах на массовом рынке — о планшетах, смартфонах ноутбуках и так далее — то здесь взаимозаменяемость максимальная, особенно когда мы говорим про Android».

Но эксперты подчеркивают: даже если в отдельных сегментах китайскую продукцию начнут замещать другие производители, тенденции на мировом рынке, связанные с ценами, не изменятся. А точнее, стоимость товаров продолжит расти, учитывая растущий спрос на технику среднего и высокого ценового сегмента.