В Краснодарском крае ожидается повышение уровня рек

В реках Краснодарского края по всей южной половине из-за потепления ожидается повышение уровня воды в реках из-за таяния снега. Как сообщили в краевой администрации, уровень круглосуточно мониторят 192 автоматических гидрокомплекса.

На случай подъема уровня воды на место возможного ЧП отправится оперативная группа, которая оценит возможность выхода рек из берегов, угрозы населению, городам и станицам края. После анализа ситуации специалисты принимают решение о дальнейших действиях, вплоть до эвакуации населения.

В министерстве ГО и ЧС региона добавили, что система мониторинга полностью готова к прохождению осенне-зимних, весенне-летних паводков и половодья.

Василий Хитрых