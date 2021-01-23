Шесть воронежцев задержаны на акции в поддержку Алексея Навального

Сотрудники полиции и ОМОНа задержали шестерых воронежцев, принимавших участие в несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Колонна двигалась от памятника Андрею Платонову по проспекту Революции в сторону Никитинского сквера, но главная улица города была заблокирована бойцами Росгвардии возле дома 36/38. Задержаны были только те, кто проявлял агрессию в отношении полицейских и пытался разомкнуть их ряды, чтобы пройти по главной улице города.

Выставленный сотрудниками полиции заслон отчасти рассеял толпу, которой пришлось двигаться к памятнику поэту Ивану Никитину в обход, через второстепенную улицу Фридриха Энгельса. Возле памятника дежурят сотрудники Росгвардии и полиции. Людей в центре города по-прежнему много, но организованная акция стихает. Движение автотранспорта частично восстановлено — перекрыт лишь небольшой участок от кинотеатра «Пролетарий» до площади Ленина.

Андрей Цветков, Олег Мухин