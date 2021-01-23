В Кургане на акции протеста задержали более десятка человек

Акция протеста в поддержку политика Алексея Навального в Кургане отличилась жесткими задержаниями. Впервые за много лет сотрудники ОМОН избивали протестующих дубинками, сообщает местный штаб оппозиционера в своем Telegram-канале. Всего, по разным оценкам, в Кургане задержали от 10 до 50 человек. Сотрудник штаба в разговоре с «Ъ-Южный Урал» сообщил, что силовики забирали как активных участников – тех, кто что-то кричал, так и случайных людей. По его оценке, с учетом задержаний до самой акции в полицию попали около 50 человек. По данным курганских СМИ, на митинге задержали около 10 человек. В УМВД России по Курганской области, телефон дежурного сотрудника пресс-службы не отвечает. Ранее они заявляли, что не комментируют задержания.

На площадь перед кинотеатром «Россия» сегодня, по оценке активистом, пришли более 500 человек. Другие очевидцы сообщают о 1,5-2 тыс. участников. Акция протеста в Кургане, где сегодня -30 градусов, длилась чуть более часа. До начала митинга полиция задержала координатора курганского штаба Алексея Шварца, а также активистов Никиту Ильиных и Софью Лопатину. По решению суда они арестованы на 30, девять и восемь суток соответственно по ст. 20.2 КоАП РФ. Всех их судили «по скайпу» в отделах полиции.