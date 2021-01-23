Самолет, летевший из Бишкека в Екатеринбург, вернулся из-за отказа вентилятора

Чартерный рейс U6-8986 «Уральских авиалиний» следовавший по маршруту Бишкек-Екатеринбург, вернулся в аэропорт вылета. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, рейс был без пассажиров.

«Во время набора высоты в кабине пилотов сработала сигнализация отказа вентилятора вентиляции отсека авионики. Командир воздушного судна для обеспечения безопасности принял решение о вынужденной посадке в аэропорту вылета»,— рассказали в пресс-службе авиакомпании.

В компании отметили, что посадка прошла благополучно.