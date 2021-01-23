Ярославской ночлежке для бездомных выделили 2,2 млн рублей

В Ярославле муниципальное учреждение «Дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства и занятий» получил субсидию из областного бюджета в размере 2,2 млн руб., сообщили в пресс-службе мэрии города. В сообщении отмечается, что деньги будут направлены на организацию питания бездомных в 2021 году, в частности, на них закупят 18 тыс. продуктовых наборов.

По словам директора департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля Ольги Войновой, полученная в рамках госзаказа субсидия позволит оказать дополнительную помощь нуждающимся, сверх той, что предоставляется в доме ночного пребывания.

«Социальное обслуживание данной категории граждан предусматривает оказание продуктовой и вещевой помощи, предоставление временного приюта, оказание содействия в трудоустройстве, оформлении документов, инвалидности и пенсии, а при необходимости и устройство в учреждения стационарного социального обслуживания Ярославской области»,— рассказала госпожа Войнова.

По данным мэрии, в 2020 году в доме ночного пребывания оказали помощь 662 гражданам без определенного места жительства. Временный приют и проживание от одного месяца до трех получили 185 человек. В мэрии уточнили, что самые востребованные услуги, котороыми пользуются бездомные, это обеспечение их одеждой и бесплатным питанием, а также содействие в оформление документов.

«В соответствии с государственным заданием на 2021 год мы должны будем обеспечить питанием не только наших постояльцев, а ещё не менее 300 человек на улицах Ярославля»,— отметила директор «Дома ночного пребывания» Ольга Лобачева.

София Бастрыгина