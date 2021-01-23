Сотрудник мэрии Норильска задержан по делу о гибели людей под лавиной

В рамках расследования уголовного дела о халатности из-за которой под лавиной погибли трое человек, задержан главный специалист отдела муниципального контроля администрации Норильска.

По данным следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия, сотрудник мэрии в 2018 году проверил фактическое использования земельного участка в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная». На этом участке незаконно был построен жилой дом. Однако специалист мэрии, как считает следствие, составил и подписал акт, в котором указал, что земельный участок свободен от объектов движимого и недвижимого имущества.

8 января самовольно построенный дом был разрушен снежной лавиной, погибли три человека, 14-летний подросток получил травмы. Следствие ходатайствовало в суде об избрании в отношении специалиста администрации Норильска меры пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее под домашний арест в рамках дела ( ч. 3 ст. 293 УК РФ) были помещены трое оперативных дежурных дежурно-диспетчерской службы Норильска и начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города. По данным следственного управления, двоим дежурным и начальнику по делам ГО и ЧС уже предъявлены обвинения, еще одному оперативному дежурному обвинение будет предъявлено в ближайшее время.

Оксана Павлова