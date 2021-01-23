Умер экс-главком ВМФ России Феликс Громов

На 84-м году жизни умер главнокомандующий Военно-морским флотом России в 1992–1997 годах адмирал Феликс Громов. О причинах смерти не сообщается.

«К большому сожалению, Феликс Громов скончался вчера. Это произошло у него даче»,— сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин «РИА Новости». Время и место похорон пока не определены.

Господин Громов родился в 1937 году. Служил в ВМФ с 1955 года. В 1960–1961 годах служил в Ракетных войсках стратегического назначения, но позже вернулся в ВМФ. Был командиром крейсеров «Дмитрий Пожарский» и «Адмирал Сенявин». Получил звание адмирала флота в 1996 году. До смерти состоял в управлении генеральных инспекторов Минобороны России.