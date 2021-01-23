В Татарстане выявили 90 новых случаев COVID-19

За сутки в Татарстане подтвердили 90 новых случаев COVID-19. 32 человека госпитализированы, 58 лечатся на дому. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Среди новых больных — четверо несовершеннолетних и 46 человек старше 60 лет. 43 новых случаев выявили в Казани, 14 – в Набережных Челнах, пять — в Нижнекамском районе, четыре — в Зеленодольском, по три — в Альметьевском, Лаишевском и Тухачевском, еще в 12 районах – по одному-два случая.

На 23 января в Татарстане зарегистрировано 15 365 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 11 757, в том числе 98 за минувшие сутки. Ранее сообщалось о 233 смертельных случаев.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"