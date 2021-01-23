«Кухня в кафе оказалось весьма достойной»

Обозреватель ИД “Ъ” Дарья Цивина рассказывает, как мастерская художника превратилась в мультифункциональный центр.

Городское кафе в культурном объединении WIP на Яузском бульваре поначалу производит шокирующее впечатление. Крошечный двухэтажный особняк, долгие годы служивший мастерской художнику Павлику Кузнецову, был при его же активном участии и не без активной помощи инвесторов перепрофилирован в мультифункциональное пространство с кафе, баром, залом для выставок, концертов и спектаклей, лекторием, виниловым магазином и шоурумом. Коммерческая составляющая, однако, по-прежнему борется с бунтарским духом места — практически вся мебель и предметы декора WIP найдены на помойке, от растрескавшихся оконных рам нещадно дует, а идеолог проекта Павлик Кузнецов своим неформальным обликом и манерами отметает саму мысль о бизнес-планировании и калькуляции.

Но самое удивительное, что кухня в кафе WIP оказалась весьма достойной. Тут полноценное меню городского кафе и даже весьма обширная карта завтраков. За еду отвечает молодой шеф Роман Слободян, поработавший с Андреем Ждановым и Тимуром Абузяровым, и наделенный природным гастрономическим чутьем. Так что если вас не смущают лакированные столы и плюшевые кресла и хочется окунуться в высокохудожественную неформальную среду, смело идите в WIP и заказывайте халуми с чатни из фейхоа, запеченную тыквы с муссом из мисо и цыпленка масала с басмати. И авторский «Бурачик» от Никиты Нечесова с ликером из цветов бузины и соком сельдерея — для создания правильного настроения.