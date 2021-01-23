Коронавирус в Ярославской области: заболели еще 187 человек и пятеро скончались

В Ярославской области за сутки произошло еще пять смертей от коронавируса. Скончались женщины 1954 и 1956 годов рождения и двое мужчин 1961 года рождения и мужчина 1965 года рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в области было выявлено 187 новых случаев заражения COVID-19. За это же время 181 человек выздоровел и выписан из больниц.

Всего по данным на 23 января, в регионе официально подтверждено 26634 случая заболевания новым коронавирусом. Из числа заболевших 24977 человек выздоровели. 280 пациентов скончались. В больницы госпитализирован 1561 человек, из них 772 — с подтвержденным заболеванием COVID-19 и 789 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 13240 человек. На втором месте Рыбинск — 3492 человека, на третьем месте Ростовский район, где выявлено 1458 случаев заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 187, 162 и 134 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2800 тестов на COVID-19. На карантине находятся 7928 человек, контактировавших с заболевшими.