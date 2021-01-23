Департамент культуры Перми возглавит заместитель главы краевого минкульта

Как стало известно “Ъ-Прикамье”, начальником департамента культуры и молодежной политики администрации Перми будет назначен замминистра культуры Прикамья Василий Головин. В мэрии подтвердили эту информацию.

Напомним, предыдущий начальник департамента культуры и молодежной политики Елена Неганова в конце декабря 2020 года покинула городскую администрацию и перешла на должность руководителя Центра спортивной подготовки (ЦСП) Пермского края. Она сменила Петра Перминова, руководившего ЦСП с 2017 года. Обязанности начальника департамента культуры временно исполняла замруководителя департамента по экономической деятельности Ирина Стрелкова.

На пост главы департамента, помимо Василия Головина, претендовало еще несколько кандидатов. Это директор Центрального выставочного зала и городского центра охраны памятников Марина Фельдблюм, начальник департамента общественных проектов администрации губернатора Евгений Хузин и председатель Пермской краевой организации Российского профсоюза работников культуры Алексей Толстиков. Кроме того, своих кандидатов предлагали директор фонда поддержки культурных проектов «Новая коллекция» Надежда Агишева и новый советник губернатора по вопросам культуры и искусства Эльмира Щербакова.

По информации “Ъ-Прикамье”, против назначения на эту должность господина Головина выступал глава краевого минкульта Вячеслав Торчинский. Однако сразу несколько источников, близких к городской администрации, сообщили, что в итоге его кандидатуру удалось согласовать с региональными властями. «Мы работаем в единой управленческой команде, и довольно часто как городских чиновников приглашают на работу в краевое правительство, так и краевые кадры переходят в администрацию города», — отметил один из собеседников “Ъ-Прикамье”.

Василий Головин пришел в краевой минкульт в июне 2020 года. До этого он возглавлял МАУК «Пермский городской дворец культуры имени С. М. Кирова».