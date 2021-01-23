Петербург на первом месте в стране по числу новых случаев COVID-19 за сутки

За последние сутки в России выявлен 20 921 новый случай коронавируса, из них в Петербурге — 3056. В Москве официально подтвердили 2668 новых случаев COVID-19, в Ленобласти — 222. Об этом сообщает оперативный штаб.

Сначала пандемии в стране вирус был выявлен у 3,69 млн человек, в Петербурге — у 316,6 тыс. жителей. В настоящее время в городе получают лечение от COVID-19 100898 человек. Число случаев летальных исходов в Петербурге от коронавируса выросло на 73.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации,за последние сутки в Петербурге на коронавиурс обследовали 30798 человек.