«Дамы надели на церемонию монохромные наряды»

Обозреватель “Ъ FM” Настя Ройзман рассказывает, какие костюмы предпочли Джо Байден, его супруга, а также участники мероприятия.

Буйство цвета, сойка-пересмешница и символизм: после инаугурации президента США в Сети активно обсуждают не только речи, но и наряды участников церемонии. Джо Байден приносил присягу в темно-синем костюме от Ralph Lauren. Этот же бренд выбрали муж вице-президента Камалы Харрис Дуглас Эмхофф и Хиллари Клинтон. Представители марки расценили это как «возвращение к этикету и отстаиванию ценностей Америки».

Что касается дам, то они надели на церемонию яркие монохромные наряды. Хиллари Клинтон — фиолетовый брючный костюм, Мишель Обама — бардовый. Новая первая леди США Джилл Байден облачилась в голубой. Платье, пальто, перчатки и даже защитная маска — все предметы у нее были одного оттенка. Камалла Харрис выбрала платье и пальто лавандового цвета. В этом эксперты увидели некий символизм. Во-первых, это один из официальных цветов суфражисток, во-вторых, он получается смешением голубого (цвета демократов) и красного (цвета республиканцев), а значит, таким небанальным образом политик якобы выразила призыв к единению нации.

Но, пожалуй, самым обсуждаемым стал наряд Леди Гаги. Певица шила его специально для инаугурации. Пышная красная юбка, темный жакет и внушительных размеров брошь в виде золотой птицы — именно этот аксессуар и привлек больше всего внимания. Наблюдатели увидели в нем сойку-пересмешницу из «Голодных игр». Напомню, действие картины разворачивается в вымышленном государстве, где правит диктатор. Создатели костюма, бренд Schiaparelli, тут же опроверг верность этого домысла. В компании заявили, что на броши изображен голубь мира.