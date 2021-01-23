В ЯНАО коронавирус подтвердился у 95 человек

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за минувшие сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 95 человек, один пациент скончался, сообщили в информационном центре по мониторингу заболевания.

По данным центра, Ямал относится к субъектам с наименьшими темпами прироста за сутки (0,3%). За весь период пандемии в регионе COVID-19 заразились 35 039 человек. Из них больше 29 тысяч уже выздоровели, 370 пациентов скончались.

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 20 921 новый случай заболевания COVID-19. С начала пандемии в стране диагноз подтвердился у 3 698 273 человек, более 3,1 млн пациентов выздоровели, 68 971 человек скончались.

Напомним, режим повышенной готовности на Ямале продлен до 1 марта. В регионе сохраняются режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, а также масочный режим и социальная дистанция. Предприятия общественного питания с 23:00 до 06:00 часов могут работать только на вынос. Кроме того, продлен запрет на работу ночных клубов.