В Тюменской области больше 27 тысяч человек заболели COVID-19

За минувшие сутки в Тюменской области новая коронавирусная инфекция подтвердилась у 160 человек, сообщили в информационном центре по мониторингу заболевания. Три пациента скончались.

С начала пандемии в регионе выявлено 27 036 случаев заражения COVID-19, более 25 тысяч человек уже выздоровели, 238 пациентов скончались.

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 20 921 новый случай заболевания COVID-19. С начала пандемии в стране диагноз подтвердился у 3 698 273 человек, более 3,1 млн пациентов выздоровели, 68 971 человек скончались.

Напомним, режим самоизоляции в Тюменской области для граждан старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, продлен до 28 февраля. В регионе сохраняется масочный режим в общественных местах и транспорте, граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию. До конца февраля в Тюменской области под запретом остается проведение в помещениях массовых мероприятий. С ограничениями продолжают работают фитнес-центры, кафе и рестораны.