В Кургане задержали координатора местного штаба Навального

Координатор курганского штаба оппозиционера Алексея Навального Алексей Шварц задержан. Об этом сообщает организация в своей группе во «ВКонтакте». Также задержали активиста Никиту Ильиных. «С 12 часов ночи с ними нет связи», – говорится в сообщении штаба.

В пресс-службе УМВД России по Курганской области, эту информацию не комментируют.

В Кургане сегодня запланировано несанкционированное шествие в рамках всероссийской акции протеста в поддержку политика Алексея Навального и политзаключенных. Многих координаторов местных штабов оппозиционера также задержали накануне митингов. Например, это произошло в Чебоксарах, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре, Тюмени и других городах.